Источник: водолазы подняли на поверхность тело командира Ту-154 Романа Волкова

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Водолазы подняли тело командира разбившегося в Черном море самолета Ту-154 Минобороны РФ Романа Волкова на поверхность.

Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также на поверхность были подняты еще 70 фрагментов тел.

Крушение самолета Минобороны

Ту-154 разбился над Черным морем рано утром 25 декабря. Вылетев из Адлера, в воздухе борт Минобороны пробыл всего две минуты. После этого самолет, в котором летели военные, журналисты, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и музыканты ансамбля имени Александрова пропал с радаров. Спустя несколько часов фрагменты Ту-154 нашли в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Борт Минобороны направлялся в Сирию. Музыканты должны были выступить на базе Хмеймим и поздравить российских военных с Новым годом, а доктор Лиза везла гуманитарную помощь и медикаменты для сирийских детей.