Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: водолазы подняли на поверхность тело командира Ту-154 Романа Волкова

Происшествия
26 декабря, 19:54 UTC+3
Личность установили по знакам отличия на форме
Материал из 1 страницы
© Артур Лебедев/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Водолазы подняли тело командира разбившегося в Черном море самолета Ту-154 Минобороны РФ Романа Волкова на поверхность.

Смотрите также
Истории людей, погибших над Черным морем

Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"При подъеме крупных объектов фюзеляжа было обнаружено еще одно тело. При подъеме на берег по знакам отличия на форме было определено, что это командир корабля Роман Волков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также на поверхность были подняты еще 70 фрагментов тел.

Крушение самолета Минобороны 

Ту-154 разбился над Черным морем рано утром 25 декабря. Вылетев из Адлера, в воздухе борт Минобороны пробыл всего две минуты. После этого самолет, в котором летели военные, журналисты, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и музыканты ансамбля имени Александрова пропал с радаров. Спустя несколько часов фрагменты Ту-154 нашли в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. 

Борт Минобороны направлялся в Сирию. Музыканты должны были выступить на базе Хмеймим и поздравить российских военных с Новым годом, а доктор Лиза везла гуманитарную помощь и медикаменты для сирийских детей. 

Смотрите также

Источник: опознана первая жертва авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем
Источник: в районе крушения Ту-154 обнаружены тела еще двух погибших
ФСБ сообщает о четырех основных версиях крушения Ту-154

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В других СМИ
Фото
17
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: водолазы подняли на поверхность тело командира Ту-154 Романа Волкова
2
В Москве скончался начальник одного из управлений "Роснефти"
3
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
4
Биография Елизаветы Глинки
5
Истории людей, погибших над Черным морем
6
Биография Валерия Халилова
7
Туристов из Австралии в Индонезии провели "маршем позора" за кражу
Темы дня