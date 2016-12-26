AP: у разбившегося в Колумбии самолета кончилось топливо

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Расследование крушения в Колумбии пассажирского самолета, перевозившего бразильскую футбольную команду, установило, что у лайнера кончилось топливо, перед тем как он упал в горах 28 ноября.

Об этом сообщило агентство Associated Press, которое ссылается на обнародованные выводы предварительного расследования, проведенного управлением гражданской авиации Колумбии.

Выводы следствия основаны на расшифровке данных бортовых самописцев и на других уликах, отмечается в докладе.

Самолет боливийской авиакомпании Lamia рухнул на территории Колумбии, в районе местечка Эль-Гордо недалеко от муниципии Ла-Унион (департамент Антиокия) 28 ноября. На борту находились 77 человек, в том числе 22 игрока бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе". В авиакатастрофе выжили шесть человек.

Версия, согласно которой нехватка горючего стала причиной трагедии, и ранее выдвигалась в качестве основной. При этом на прошлой неделе власти Колумбии возложили вину за крушение самолета на пилота Мигеля Кироги и авиакомпанию.

Глава юридического департамента Министерства общественных работ Колумбии Ленни Касерес 20 декабря сообщила, что было заведено дело в отношении сотрудницы Управления аэропортов и вспомогательных служб аэронавигации (Aasana) Боливии Селии Кастедо, обвиняемой в недобросовестном исполнении обязанностей. По версии следствия, она не сообщила вышестоящему руководству о том, что у самолета может не хватить горючего для выполнения запланированного маршрута.

Ранее Кастедо попросила убежища в Бразилии. По ее словам, в Боливии ей угрожали и оказывали давление, чтобы она поменяла подготовленный перед вылетом самолета отчет, в которым содержались замечания к рейсу.