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Женщина столкнула своего семилетнего ребенка с 15 этажа в Подмосковье

Происшествия
26 декабря, 22:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, декабря. /ТАСС
От полученных повреждений малолетний скончался
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Мать столкнула своего 7-летнего ребенка из окна 15 этажа в Подмосковных Мытищах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

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"Как установлено следствием, вечером 26 декабря суток 34-летняя жительница Калужской области, находясь в квартире в Мытищах, вытолкнула своего малолетнего ребенка 2009 года рождения из окна 15 этажа. От полученных повреждений малолетний скончался. Подозреваемая задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия", - сообщили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в СК.

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