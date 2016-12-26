Женщина столкнула своего семилетнего ребенка с 15 этажа в Подмосковье

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Мать столкнула своего 7-летнего ребенка из окна 15 этажа в Подмосковных Мытищах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
"Как установлено следствием, вечером 26 декабря суток 34-летняя жительница Калужской области, находясь в квартире в Мытищах, вытолкнула своего малолетнего ребенка 2009 года рождения из окна 15 этажа. От полученных повреждений малолетний скончался. Подозреваемая задержана, с ней проводятся необходимые следственные действия", - сообщили в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в СК.