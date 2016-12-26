Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду

Москалькова посетила российских военнослужащих в украинском СИЗООбщество 27 декабря, 0:52
Скончалась исследовательница галактик и темной материи Вера РубинКосмос 27 декабря, 0:42
Полтавченко считает слухи об отставке "смешной темой" и писать заявление не будетПолитика 27 декабря, 0:37
Полтавченко: подготовка к Кубку конфедераций в Петербурге идет практически по плануСпорт 27 декабря, 0:34
Полтавченко: строительство "Зенит-Арены" завершено, акт ввода подпишут на дняхСпорт 27 декабря, 0:09
Генпрокуратура РФ даст правовую оценку заявлению Рынски о погибших на Ту-154Общество 27 декабря, 0:06
МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге и гололеде в МосквеПроисшествия 26 декабря, 23:58
Мексиканский авиаперевозчик начал проверку своих самолетов SSJ-100Экономика и бизнес 26 декабря, 23:52
ФФУ предложила сборным Аргентины и Бразилии провести сборы перед ЧМ-2018 на УкраинеСпорт 26 декабря, 23:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Разрушения хвостовой части самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, предварительно свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза
"Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, хвостовая часть обнаружена, но не поднята. На ней видны обломки двигателей.
Ту-154 ВКС РФ потерпел катастрофу почти сразу после взлета из аэропорта Адлера 25 декабря. Самолет упал неподалеку от берега в воды Черного моря.
На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа: трагедия унесла жизни практически всего ансамбля Александрова, журналистов трех федеральных телеканалов, правозащитника Елизаветы Глинки, начальника департамента культуры военного ведомства Антона Губанкова, сотрудников министерства.