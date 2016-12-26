МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге и гололеде в Москве

Москалькова посетила российских военнослужащих в украинском СИЗООбщество 27 декабря, 0:52
Скончалась исследовательница галактик и темной материи Вера РубинКосмос 27 декабря, 0:42
Полтавченко считает слухи об отставке "смешной темой" и писать заявление не будетПолитика 27 декабря, 0:37
Полтавченко: подготовка к Кубку конфедераций в Петербурге идет практически по плануСпорт 27 декабря, 0:34
Полтавченко: строительство "Зенит-Арены" завершено, акт ввода подпишут на дняхСпорт 27 декабря, 0:09
Генпрокуратура РФ даст правовую оценку заявлению Рынски о погибших на Ту-154Общество 27 декабря, 0:06
МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге и гололеде в МосквеПроисшествия 26 декабря, 23:58
Мексиканский авиаперевозчик начал проверку своих самолетов SSJ-100Экономика и бизнес 26 декабря, 23:52
ФФУ предложила сборным Аргентины и Бразилии провести сборы перед ЧМ-2018 на УкраинеСпорт 26 декабря, 23:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о мокром снеге, усилении ветра и гололеде на дорогах в столице.
"По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 11 часов 27 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, гололедица, усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.
В главке отметили, что из-за налипания снега и сильного ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах и повреждениям автотранспорта. Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, а также увеличение количества ДТП. Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
"Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Паркуйте автомобили в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - заключили в пресс-службе.