Пять человек, из них трое полицейских, ранены злоумышленником на западе Москвы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пять человек, из них трое сотрудников полиции, ранены злоумышленником на западе Москвы. Об этом с места происшествия информирует корреспондент ТАСС.

Ранее сообщалось, что оперативные сотрудники полиции задерживали опасного преступника в доме №22 на Ельнинской улице. Мужчина оказал сопротивление и ранил из охотничьего ружья троих оперативников. После этого злоумышленник укрылся в квартире.

Как сообщили корреспонденту ТАСС на месте происшествия представители коммунальных служб, в результате стрельбы также ранены двое их работников, вызванных в дом №22 на Ельнинской улице для вскрытия двери.

Стрелявший укрылся в квартире на 7 этаже 9-этажного дома. На место ЧП для его задержания вызваны дополнительные наряды полиции и Росгвардия.

Эвакуация жильцов из указанного дома не проводилась, до ближайших жилых домов 100-150 метров. Сотрудники полиции оцепили место ЧП и огородили проезд к дому. На Ельнинской улице движение частично перекрыто.

Дежурят несколько бригад скорой помощи, аварийная служба Мосгаз и спасатели.