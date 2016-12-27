Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дело о гибели на Дальнем Востоке пяти пассажиров вертолета направлено в суд

Происшествия
27 декабря, 4:17 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
8 августа 2015 года вертолет Ми-8Т выполнял коммерческий рейс по доставке туристов (руководство и сотрудники "ВТБ Лизинг", входящего в группу ВТБ) к месту отдыха
Материал из 1 страницы

ХАБАРОВСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Дело о крушении вертолета Ми-8Т, перевозившего вип- пассажиров на Шантарские острова (пять из них погибли) передано в суд, командир воздушного судна своей вины в катастрофе в ходе следствия не признал. Об это сообщили в Дальневосточном следственном управления на транспорте СК РФ.

Смотрите также
МЧС: вертолет Ми-8 затонул в 70 метрах от берега Тугурского полуострова

"Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении командира вертолета, потерпевшего катастрофу в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Он обвиняется в совершении преступления в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение крупного ущерба (ст. 263 УК РФ)", - сказала старший помощник руководителя управления Оксана Полшакова.

В ходе следствия обвиняемый виновным себя не признал, в содеянном не раскаялся, уточнила она.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре добавили, что первый заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении командира вертолета Ми-8Т Сергея Ошлакова, дело направили в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия

По данным следствия, 8 августа 2015 года вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый АО "Авиакомпания "Восток", выполнял коммерческий рейс по доставке туристов (руководство и сотрудники "ВТБ Лизинг", входящего в группу ВТБ) к месту отдыха по маршруту Хабаровск - посадочная площадка поселка им. Полины Осипенко - бухта Онгачан (в район Шантарского архипелага) и в обратном направлении.

На борту вертолета находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Полет выполнялся в неблагоприятных погодных условиях над горной поверхностью острова Южный Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края и водным пространством Охотского моря. На расстоянии 100 метров от береговой черты полуострова Тугурский произошло попадание вертолета в режим "вихревого кольца", столкновение с водной поверхностью и полное его затопление.

В результате катастрофы погибли пять пассажиров, еще одному причинен вред здоровью. Кроме того, причинен крупный ущерб собственнику вертолета ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в размере более 51 млн рублей в связи с полной утратой и разрушением воздушного судна.

По версии следствия, катастрофа произошла по вине командира воздушного судна, которым допущен ряд нарушений правил полета. Так, при ухудшении метеоусловий он не принял своевременное решение о возврате на аэродром вылета, продолжив полет в условиях плохой видимости на высоте ниже минимально допустимой (менее 100 метров над водным пространством), со скоростью до 40 км/ч. "Командир воздушного судна не обеспечил безопасность движения воздушного судна, не выдерживав безопасных высот и скоростей полета. Кроме того, на борту отсутствовали спасательные жилеты", - сказали в СК.

 
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Крушение вертолета Ми-8 в Хабаровском крае
Страны
Россия
В других СМИ
Фото
17
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп заявил, что не позволил бы Обаме победить на выборах
2
На западе Москвы трое полицейских ранены при задержании опасного преступника
3
Женщина столкнула своего семилетнего ребенка с 15 этажа в Подмосковье
4
Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду
5
Генпрокуратура РФ даст правовую оценку заявлению Рынски о погибших на Ту-154
6
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
7
Порошенко утвердил бюджет Украины на 2017 год
Темы дня