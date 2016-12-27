Дело о гибели на Дальнем Востоке пяти пассажиров вертолета направлено в суд

ХАБАРОВСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Дело о крушении вертолета Ми-8Т, перевозившего вип- пассажиров на Шантарские острова (пять из них погибли) передано в суд, командир воздушного судна своей вины в катастрофе в ходе следствия не признал. Об это сообщили в Дальневосточном следственном управления на транспорте СК РФ.

"Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении командира вертолета, потерпевшего катастрофу в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Он обвиняется в совершении преступления в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение крупного ущерба (ст. 263 УК РФ)", - сказала старший помощник руководителя управления Оксана Полшакова.

В ходе следствия обвиняемый виновным себя не признал, в содеянном не раскаялся, уточнила она.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре добавили, что первый заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении командира вертолета Ми-8Т Сергея Ошлакова, дело направили в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия

По данным следствия, 8 августа 2015 года вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый АО "Авиакомпания "Восток", выполнял коммерческий рейс по доставке туристов (руководство и сотрудники "ВТБ Лизинг", входящего в группу ВТБ) к месту отдыха по маршруту Хабаровск - посадочная площадка поселка им. Полины Осипенко - бухта Онгачан (в район Шантарского архипелага) и в обратном направлении.

На борту вертолета находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Полет выполнялся в неблагоприятных погодных условиях над горной поверхностью острова Южный Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края и водным пространством Охотского моря. На расстоянии 100 метров от береговой черты полуострова Тугурский произошло попадание вертолета в режим "вихревого кольца", столкновение с водной поверхностью и полное его затопление.

В результате катастрофы погибли пять пассажиров, еще одному причинен вред здоровью. Кроме того, причинен крупный ущерб собственнику вертолета ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в размере более 51 млн рублей в связи с полной утратой и разрушением воздушного судна.

По версии следствия, катастрофа произошла по вине командира воздушного судна, которым допущен ряд нарушений правил полета. Так, при ухудшении метеоусловий он не принял своевременное решение о возврате на аэродром вылета, продолжив полет в условиях плохой видимости на высоте ниже минимально допустимой (менее 100 метров над водным пространством), со скоростью до 40 км/ч. "Командир воздушного судна не обеспечил безопасность движения воздушного судна, не выдерживав безопасных высот и скоростей полета. Кроме того, на борту отсутствовали спасательные жилеты", - сказали в СК.