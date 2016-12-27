Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.12:
$ 60.91
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Аляске началось извержение вулкана Богослов, столб пепла достиг высоты 9 км

Происшествия
27 декабря, 6:19 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
В ближайшем населенном пункте, расположенном в 98 км от вулкана, проживают более четырех тысяч человек
Материал из 1 страницы
Архив

Архив

© Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Петров

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Вулкан Богослов, расположенный на Алеутских островах (штат Аляска), выбросил в понедельник столб пепла на высоту 9,1 км. Началось извержение. Об этом сообщила Обсерватория штата Аляска.

Галерея
19 фото
© EPA/Esteban Biba

Вулканы: красивейшие и опаснейшие

Ее специалисты передали итоги анализа снимков, сделанных со спутников на орбите Земли. "Замеры температуры в верхнем слое облаков указывают на то, что пепел достиг высоты 9,1 км. Ветер дует в основном с запада или юго- запада. Мы ввели высший, красный код опасности извержения", - уточнила обсерватория.

Цветовой авиакод повышен с оранжевого до красного. На острове Богослов нет оборудования, предназначенного для наблюдения за вулканической активностью. Поэтому вести мониторинг извержения возможно только с помощью бортовых приборов орбитальных спутников.

Ближайший населенный пункт - городок Уналашка - расположен в 98 км от вулкана. Численность жителей там превышает 4 тысячи человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
США
В других СМИ
Фото
17
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Карта новогоднего настроения Москвы: рождественские ярмарки и елочные базары
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп заявил, что не позволил бы Обаме победить на выборах
2
На западе Москвы трое полицейских ранены при задержании опасного преступника
3
Женщина столкнула своего семилетнего ребенка с 15 этажа в Подмосковье
4
Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду
5
Генпрокуратура РФ даст правовую оценку заявлению Рынски о погибших на Ту-154
6
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
7
Порошенко утвердил бюджет Украины на 2017 год
Темы дня