На Аляске началось извержение вулкана Богослов, столб пепла достиг высоты 9 км

На Аляске началось извержение вулкана Богослов, столб пепла достиг высоты 9 кмПроисшествия 27 декабря, 6:19
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НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Вулкан Богослов, расположенный на Алеутских островах (штат Аляска), выбросил в понедельник столб пепла на высоту 9,1 км. Началось извержение. Об этом сообщила Обсерватория штата Аляска.
Ее специалисты передали итоги анализа снимков, сделанных со спутников на орбите Земли. "Замеры температуры в верхнем слое облаков указывают на то, что пепел достиг высоты 9,1 км. Ветер дует в основном с запада или юго- запада. Мы ввели высший, красный код опасности извержения", - уточнила обсерватория.
Цветовой авиакод повышен с оранжевого до красного. На острове Богослов нет оборудования, предназначенного для наблюдения за вулканической активностью. Поэтому вести мониторинг извержения возможно только с помощью бортовых приборов орбитальных спутников.
Ближайший населенный пункт - городок Уналашка - расположен в 98 км от вулкана. Численность жителей там превышает 4 тысячи человек.