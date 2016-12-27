На Аляске началось извержение вулкана Богослов, столб пепла достиг высоты 9 км

НЬЮ-ЙОРК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Вулкан Богослов, расположенный на Алеутских островах (штат Аляска), выбросил в понедельник столб пепла на высоту 9,1 км. Началось извержение. Об этом сообщила Обсерватория штата Аляска.

Ее специалисты передали итоги анализа снимков, сделанных со спутников на орбите Земли. "Замеры температуры в верхнем слое облаков указывают на то, что пепел достиг высоты 9,1 км. Ветер дует в основном с запада или юго- запада. Мы ввели высший, красный код опасности извержения", - уточнила обсерватория.

Цветовой авиакод повышен с оранжевого до красного. На острове Богослов нет оборудования, предназначенного для наблюдения за вулканической активностью. Поэтому вести мониторинг извержения возможно только с помощью бортовых приборов орбитальных спутников.

Ближайший населенный пункт - городок Уналашка - расположен в 98 км от вулкана. Численность жителей там превышает 4 тысячи человек.