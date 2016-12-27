В Китае 34 человека предстанут перед судом по обвинению в банковском мошенничестве

ШАНХАЙ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Прокуратура района Пудун в Шанхае предъявила обвинения в банковском мошенничестве 34 выходцам с Тайваня и материкового Китая, которым удалось незаконно присвоить порядка 3 млн юаней (около $430 тыс.) с банковских счетов частных клиентов. Об этом пишет газета "Шанхай жибао".

Группировка, которую возглавляли выходцы с Тайваня, базировалась в Индонезии. Полиции удалось пресечь деятельность преступного сообщества в октябре 2015 года. После депортации в КНР были арестованы 26 тайваньцев и 47 жителей материкового Китая.

Находясь в Индонезии, преступники обзванивали частные телефонные номера и представлялись сотрудниками полиции, банковскими служащими и работниками прокуратуры, сообщая жертвам мошенничества, что их банковские счета используются в преступных целях. Преступники предлагали перевести деньги на "безопасные", как они утверждали, счета.

С апреля по октябрь 2015 года таким образом мошенникам удалось присвоить финансовые средства 130 жителей материкового Китая.