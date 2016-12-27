Более 13 тысяч литров стеклоочистителя с метанолом обнаружено в Иркутске

ИРКУТСК, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Иркутской области обнаружили склад со стеклоомывающей незамерзающей жидкостью, содержание метанола в которой превышает норму в более чем 500 раз. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Специалистами Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Иркутске был обнаружен склад, где находилось более 2,7 тыс. пластиковых емкостей общим объём 13,5 тыс. литров со стеклоомывающей жидкостью Polar Star. Представитель юридического лица не представил документы на продукцию", - говорится в сообщении.

По результатам лабораторных исследований в пробах стеклоомывающей жидкости обнаружено превышение нормы содержания метанола в 528 раз, отмечает ведомство. Роспотребнадзор сообщил об обнаружении склада в региональные Управление ФСБ и ГУ МВД, сотрудники которых изъяли продукции.

С 17 по 26 декабря более 120 жителей Иркутской области отравились суррогатным концентратом "Боярышник", содержащим метанол, из них скончались 77 человек. В регионе введен режим ЧС, запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. Запрет будет действовать до окончания проверок торговых точек на предмет наличия в продаже средства "Боярышник" и аналогичных продуктов. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, задержаны 23 человека.