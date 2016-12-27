Найден "черный ящик" разбившегося Ту-154

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один "черный ящик", - сказал источник. Он поднят из воды, его доставят в Москву.

"Из воды поднят параметрический самописец. В ближайшее время самолет с черным ящиком вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами Минобороны", - сказал источник.

"Еще два бортовых самописца находятся в хвостовой части самолета. Они пока не найдены", - сообщили в силовых структурах.

Также в экстренных службах ТАСС сообщили, что тела трех погибших обнаружены в районе крушения самолета. "В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков", - сказал источник. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает. Ранее сообщалось об обнаружении 13 тел погибших.

Также сообщается, что версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета, на данный момент рассматривается в качестве приоритетной.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

"Одна из основных версий крушения на данный момент - попадание посторонних предметов в двигатель", - сказал источник.

Вместе с тем, добавил он, по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.

Накануне ФСБ России сообщила, что по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем проверяются четыре основные версии.

"Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.