В Гоа самолет выкатился за пределы полосы, есть пострадавшие

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпании Jet Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Гоа, при эвакуации 12 человек получили травмы. Об этом авиаперевозчик сообщил на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.
Update with regard to our flight 9W 2374 of today from Goa – Mumbai. pic.twitter.com/OTqfr6MPhZ— Jet Airways (@jetairways) 27 декабря 2016 г.
Самолет Boeing 737-800 должен был вылететь из аэропорта Даболим рейсом 9W 2374 в Мумбаи. На его борту находились 154 пассажира и семь членов экипажа. Для вывода людей из самолета были применены надувные спасательные трапы.
"Двенадцати нашим пассажирам, получившим травмы легкой степени тяжести в ходе эвакуации, оказывается медицинская помощь", - отмечается в заявлении.
В авиакомпании сообщили также, что предпринимаются все усилия для того, чтобы инцидент минимально отразился на расписании других рейсов в Гоа.