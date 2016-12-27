В Гоа самолет выкатился за пределы полосы, есть пострадавшие

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпании Jet Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Гоа, при эвакуации 12 человек получили травмы. Об этом авиаперевозчик сообщил на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

Update with regard to our flight 9W 2374 of today from Goa – Mumbai. pic.twitter.com/OTqfr6MPhZ — Jet Airways (@jetairways) 27 декабря 2016 г.

Самолет Boeing 737-800 должен был вылететь из аэропорта Даболим рейсом 9W 2374 в Мумбаи. На его борту находились 154 пассажира и семь членов экипажа. Для вывода людей из самолета были применены надувные спасательные трапы.

"Двенадцати нашим пассажирам, получившим травмы легкой степени тяжести в ходе эвакуации, оказывается медицинская помощь", - отмечается в заявлении.

В авиакомпании сообщили также, что предпринимаются все усилия для того, чтобы инцидент минимально отразился на расписании других рейсов в Гоа.