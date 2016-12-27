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В Якутии изъято почти 60 тыс. бутылок контрафактного алкоголя из Москвы

Происшествия
27 декабря, 8:18 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
Груз перевозился по товарно-накладным документам с недостоверной информацией, где значилось, что перевозятся кондитерские изделия
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ЯКУТСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Транспортная полиция в Якутии изъяла около 60 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, ввезенного на территорию республики под видом кондитерских изделий из Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте.

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"В рамках операции "Алкоголь" в Нерюнгринском районе Якутии пресечен факт ввоза в республику трех 20-тонных контейнеров, в каждом из которых находилось по тысяче коробок контрафактной алкогольной продукции, ввезенной из Москвы. Изъято порядка 60 тыс. бутылок", - отметили в ведомстве.

Установлено, что груз перевозился по товарно-накладным документам с недостоверной информацией, где значилось, что перевозятся кондитерские изделия. Вся изъятая алкогольная продукция была с федеральными акцизными марками с признаками подделки.

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Как сообщили в пресс-службе Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, контрафактный алкоголь помещен на ответственное хранение и направлен для химического исследования спирта и установление степени опасности его употребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 ст. 327. 1 УК РФ ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование"). Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы. Сотрудники транспортной полиции устанавливают лиц причастных к организации поставок контрафакта в Якутию.

В 100 населенных пунктах Якутии введен полный запрет на продажу алкогольной продукции. Также по всей республике действуют ограничения по времени и месту реализации алкоголя: продажа осуществляется строго с 14:00 до 20:00 местного времени в специализированных алкомаркетах, которые должны находится не менее чем в 150 метрах от культурных, образовательных и спортивных объектов. Запрещена продажа в магазинах, расположенных на первых этажах многоквартирных домов.

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