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На Сахалине изъято более 16 тыс. бутылок поддельной спиртосодержащей продукции

Происшествия
27 декабря, 8:22 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза
Этикетки гласили, что данный продукт является пищевым ароматизатором с 45%-м содержанием этилового спирта
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сахалинские полицейские изъяли более 16 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции с признаками подделки, сообщила пресс-служба областной полиции.

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"Продукция обнаружена на одном из складов Южно-Сахалинска, арендуемом фирмой, занимающейся продажей морепродуктов. Этикетки гласили, что данный продукт является пищевым ароматизатором с 45%-м содержанием этилового спирта.

Соответствующие документы, подтверждающие легальность продукции у владельца фирмы отсутствовали", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий по установлению торговых точек, в которые поддельная продукция поступала на реализацию.

Известно, что контрафакт направлялся в сеть магазинов на юге Сахалина.

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