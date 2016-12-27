На Сахалине изъято более 16 тыс. бутылок поддельной спиртосодержащей продукции

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сахалинские полицейские изъяли более 16 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции с признаками подделки, сообщила пресс-служба областной полиции.
"Продукция обнаружена на одном из складов Южно-Сахалинска, арендуемом фирмой, занимающейся продажей морепродуктов. Этикетки гласили, что данный продукт является пищевым ароматизатором с 45%-м содержанием этилового спирта.
Соответствующие документы, подтверждающие легальность продукции у владельца фирмы отсутствовали", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий по установлению торговых точек, в которые поддельная продукция поступала на реализацию.
Известно, что контрафакт направлялся в сеть магазинов на юге Сахалина.