На Сахалине изъято более 16 тыс. бутылок поддельной спиртосодержащей продукции

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сахалинские полицейские изъяли более 16 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции с признаками подделки, сообщила пресс-служба областной полиции.

"Продукция обнаружена на одном из складов Южно-Сахалинска, арендуемом фирмой, занимающейся продажей морепродуктов. Этикетки гласили, что данный продукт является пищевым ароматизатором с 45%-м содержанием этилового спирта.

Соответствующие документы, подтверждающие легальность продукции у владельца фирмы отсутствовали", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий по установлению торговых точек, в которые поддельная продукция поступала на реализацию.

Известно, что контрафакт направлялся в сеть магазинов на юге Сахалина.