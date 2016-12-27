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Подозреваемый в нападении на полицейских укрылся в одной из квартир дома на западе Москвы

Происшествия
27 декабря, 9:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Вместе с ним находится женщина
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Подозреваемый в нападении на полицейских находится в одной из квартир дома на западе Москвы вместе с женщиной, принимаются меры к его задержанию. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

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"В настоящее время подозреваемый скрывается в соседней квартире, где также находится женщина. Следователи и сотрудники полиции предпринимают меры по освобождению женщины и задержанию подозреваемого", - сказала она.

Ночью 27 декабря во время проведения обысков в рамках уголовного дела, которое расследует полиция, подозреваемый, проживающий в квартире жилого дома по улице Ельнинской, оказал сопротивление полицейским. "Он выстрелил из ружья, ранив сотрудников полиции и сотрудников ГБУ "Жилищник", присутствовавших при проведении следственных действий", - сказала Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ - "Покушение на убийство двух и более лиц", "Посягательство на жизнь сотрудника полиции" и "Захват заложников".

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