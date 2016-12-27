СК РФ установил имена похитителей россиянина Владимира Безобразова на Украине

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России установил имена похитителей россиянина Владимира Безоборазова на Украине. Как сообщила ТАСС представитель СК РФ Светлана Петренко, благодаря усилиям российской стороны удалось добиться освобождения россиянина, похищенного сотрудниками украинских силовых структур и незаконно привлеченного к уголовной ответственности на Украине.

По данным СК, в июне 2014 года Безобразов отдыхал со своей семьей в Одессе, где был задержан без каких-либо оснований и обвинен в вербовке местных жителей для участия в вооруженном конфликте на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик против украинских регулярных подразделений и националистических карательных батальонов. "Во время допросов, которые представители СБУ называли простой душевной беседой, к Безобразову применяли физическое и психологическое насилие, чтобы добиться от него признания в якобы совершенных преступлениях", - сообщила представитель СК.

"В качестве психологического давления на россиянина сотрудники СБУ угрожали расправой и над его родственниками. Они продемонстрировали, как члены его семьи стоят под дулами автоматов, и убедили, что если не добьются признательных показаний, Безобразова и его семью отдадут на растерзание "Правому сектору" (организация запрещена на территории РФ)", - добавила Петренко.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

По ее словам, объективные данные, которые опровергали версию украинских следователей, а также иные доказательства невиновности задержанного были проигнорированы. Безобразов был сломлен психологически и был вынужден дать несоответствующие действительности показания о причастности к вербовке украинских граждан для участия в вооруженном конфликте в Донбассе. В марте 2015 года в Одессе он был осужден к условному сроку наказания, но при выходе из зала суда вновь был захвачен сотрудниками СБУ и до декабря текущего года без каких-либо законных оснований содержался в так называемых тайных тюрьмах (помещениях, не предназначенных для содержания людей).

"Следователями СК России во взаимодействии с оперативными службами установлены конкретные лица, причастные к похищению Безобразова, но пока в интересах следствия их имена мы не называем", - отметила Петренко.

Череда похищений

Представитель СК РФ отметила, что уголовное дело о похищении Безобразова расследуется в рамках находящегося в производстве управления ГСУ СК России по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, дела о похищении граждан РФ сотрудниками украинских силовых структур, в действиях которых следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ст. 210, ст. 126, ст. 127.1 УК РФ ("Организация и участие в преступном сообществе", "Похищение человека", "Торговля людьми").

"Расследование этого и других аналогичных преступлений, совершенных в отношении наших граждан, продолжается", - отметила представитель СК

"Обстоятельства уголовного дела о похищении нашего соотечественника в очередной раз подтверждают, что Украина закрывает глаза на многочисленные факты пыток задержанных силовиками, содержания людей в тайных тюрьмах без суда и следствия, а также гибели мирного населения от рук ее военнослужащих", - отметила представитель СК.

При этом она назвала голословными и бездоказательными попытки навязать мировому сообществу доводы о применении Россией пыток к задержанным и нарушении их прав. "В нашем государстве подобная практика невозможна в принципе, и всем известно, что фигурантам уголовных дел вне зависимости от гражданства обеспечиваются их права в полном объеме, в том числе право на переводчика, адвоката, медицинскую помощь и другие", - отметила Петренко.