Минобороны сообщило об обнаружении основного "черного ящика" Ту-154

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Обнаружен основной бортовой самописец разбившегося в Черном море самолета Ту-154, в ближайшие часы его доставят в Центральный научно-исследовательский институт ВВС в Люберцах, который займется расшифровкой, сообщило Минобороны РФ.
"В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец. В ближайшие часы самолетом военно-транспортной авиации он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы, специалисты которого займутся его расшифровкой", - говорится в сообщении.
Минобороны отмечает, что в течение ночи обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно.
"Ночью в ходе операции на удалении 1700 метров от берега, на глубине около 30 метров обнаружено еще пять фрагментов самолета. Это несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты. Все обломки доставляются на берег и передаются следственным органам", - сообщает министерство..
Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза
"Водолазами спасательного судна "Эпрон" обнаружено и поднято на борт тело еще одного погибшего. Таким образом, на сегодняшний день обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших в результате крушения", - подчеркнули в департаменте.
Крушение самолета Ту-154 произошло 25 декабря рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза), артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.