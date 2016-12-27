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Открывший огонь по полиции в Москве мужчина покончил с собой

Происшествия
27 декабря, 10:03 UTC+3
Находившаяся с ним в квартире женщина освобождена
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Мужчина, открывший огонь по сотрудникам полиции на Ельнинской улице в Москве, покончил с собой, находившаяся с ним в квартире женщина освобождена. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время благодаря принятым следователями столичного СК России и сотрудниками полиции мерам женщина освобождена. Ее жизни ничего не угрожает. Мужчина, скрывавшийся в квартире, покончил жизнь самоубийством", - сказала она.

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Во вторник ночью во время проведения обысков сотрудниками полиции мужчина в квартире жилого дома открыл по ним огонь из ружья, ранив трех сотрудников полиции и двух сотрудников городского учреждения "Жилищник", присутствовавших при проведении обысков. После этого он скрылся в соседней квартире, где находилась женщина.

Было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: "Покушение на убийство двух и более лиц", "Посягательство на жизнь сотрудника полиции" и "Захват заложников".

Как передавал корреспондент ТАСС с места происшествия, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сотрудники полиции и Росгвардии были готовы к штурму квартиры, где скрывался правонарушитель, с ним велись переговоры. На месте происшествия был создан оперативный штаб, в который вошли представители Следственного комитета, руководители столичного главка полиции и руководители Росгвардии Москвы. У дома 22 на Ельнинской улице, где укрывался стрелявший, дежурили многочисленные наряды полиции, сотрудники МЧС, бригады скорой помощи.

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