Расшифровка записей бортовых самописцев Ту-154 может занять несколько недель

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Процесс расшифровки бортовых самописцев разбившегося в районе Сочи Ту-154 может продлиться до нескольких недель в зависимости от состояния их ленты.

Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к расследованию.

"Чтобы все это проанализировать, нужно посмотреть в каком состоянии лента и попробовать все это декодировать, за один день это не сделать. Процесс может занять от нескольких дней до нескольких недель".

Источник также заявил, что бортовые самописцы Ту-154 могут находиться в воде до 36 часов, так как они герметичны. "Контейнер герметичен и способен выдерживать 36 часов в морской воде. Это идеальный срок, в течение которого их желательно извлечь из воды, но это не предел", - сказал собеседник агентства.

Спасатели обнаружили на дне Черного моря семь крупных фрагментов Ту-154, сообщил источник.

"На текущий момент обнаружено семь крупных фрагментов самолета. Четыре фрагмента поднято на поверхность, три планируется поднять в течение сегодняшнего дня, в том числе и хвостовую часть, в которой должны находиться черные ящики", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, обнаружено 13 тел и 156 фрагментов тел погибших.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС не располагает.

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