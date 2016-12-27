СК возбудил дело в отношении замминистра имущественных отношений Иркутской области

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении замминистра имущественных отношений Иркутской области после массовых отравлений концентратом "Боярышник". Об этом ТАСС сообщила представитель СК Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (Халатность)", - сказала она.

В компетенцию Министерства имущественных отношений Иркутской области входят вопросы распоряжения земельными участками. На Нефедову, как заместителя министра, возложено общее руководство и обеспечение контроля за деятельностью, в том числе отдела предоставления земельных участков под размещение временных сооружений и наружной рекламы.

"Еще в 2008 году между министерством и Акперовым был заключен договор аренды земельного участка. В свою очередь сотрудники министерства должны осуществлять контроль за исполнением условий договора. В 2015-2016 годах они трижды устанавливали факты нарушения законодательства о реализации алкогольной продукции в этом павильоне. Арендатору выносились неоднократные предупреждения и штрафы", - сообщила Петренко.

В ноябре 2016 года подчиненные передали Нефедовой дело, в котором были отражены эти факты. "В данной ситуации она имела полномочия и все основания обратиться в суд с иском о расторжении договора и освобождении занимаемого земельного участка от размещения павильона. Однако вместо этого Нефедова подписала лишь очередное предупреждение", - сообщила Петренко. Это привело к тому, что работа павильона была продолжена и в декабре в нем продавалась спиртосодержащая жидкость "Боярышник", которая стала причиной массовой гибели людей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

"Также необходимо отметить, что заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов ранее был задержан следователями в рамках уголовного дела о халатности, однако в настоящее время по состоянию здоровья он помещен в больницу. На основании комиссионного медицинского заключения суд отказался рассматривать вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. После окончания лечения Лужнова следствие намерено вернуться к указанному вопросу", - заключила представитель СК.