В пригороде Баку произошел взрыв на газопроводе

БАКУ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Взрыв произошел на одном из газопроводов в пригороде столицы Азербайджана, сообщила пресс-служба Государственной нефтяной компании страны (ГНКАР).

"На одной из магистральных газовых линий, выходящих из Сангачальского газового узла, произошел взрыв", - говорится в сообщении.

По данным ГНКАР, пострадавших в результате инцидента нет. "В настоящее время эта линия локализуется, останавливается подача газа в систему и ведется подготовка к началу ремонтных работ", отмечается в сообщении. Информации о причинах взрыва нет.

Как сообщили в МЧС Азербайджана, после взрыва на газопроводе в Карадагском районе Баку, произошло возгорание. "На место происшествия привлечены силы и средства Государственной противопожарной службы МЧС", - отметили в министерстве. В МЧС подтвердили, что пострадавших в результате инцидента нет. "Продолжаются работы по тушению пожара, опасности для населенных пунктов нет", - сообщили в ведомстве.