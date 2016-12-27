В пригороде Баку произошел взрыв на газопроводе

Вышедший из строя спутник ГЛОНАСС отдадут специалистам для опытовКосмос 27 декабря, 11:09
Авиакомпания "Аврора" за 11 месяцев увеличила перевозки пассажиров на 21%Транспорт 27 декабря, 11:09
Бывший мэр Москвы Лужков выписан из больницыОбщество 27 декабря, 11:08
FIVB поддержит развитие снежного волейбола в РоссииСпорт 27 декабря, 11:08
Аршавин забил в 2016 году самый красивый гол за "Кайрат" по версии клубаСпорт 27 декабря, 11:06
Президент Молдавии отправил в отставку министра-сторонника НАТОМеждународная панорама 27 декабря, 11:05
Захарова: Вашингтон нацелился на подрыв ядерного паритета с РоссиейПолитика 27 декабря, 11:00
Школы Троицка закрыты на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИНовости Урала 27 декабря, 10:59
Петербург в январе объявят конкурс на проектирование Восточного скоростного диаметраТранспорт 27 декабря, 10:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БАКУ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Взрыв произошел на одном из газопроводов в пригороде столицы Азербайджана, сообщила пресс-служба Государственной нефтяной компании страны (ГНКАР).
"На одной из магистральных газовых линий, выходящих из Сангачальского газового узла, произошел взрыв", - говорится в сообщении.
По данным ГНКАР, пострадавших в результате инцидента нет. "В настоящее время эта линия локализуется, останавливается подача газа в систему и ведется подготовка к началу ремонтных работ", отмечается в сообщении. Информации о причинах взрыва нет.
Как сообщили в МЧС Азербайджана, после взрыва на газопроводе в Карадагском районе Баку, произошло возгорание. "На место происшествия привлечены силы и средства Государственной противопожарной службы МЧС", - отметили в министерстве. В МЧС подтвердили, что пострадавших в результате инцидента нет. "Продолжаются работы по тушению пожара, опасности для населенных пунктов нет", - сообщили в ведомстве.