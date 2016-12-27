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Якутскую школьницу ударило током от микрофона на новогоднем празднике

Происшествия
27 декабря, 12:28 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
Прокуратура проверит школу в Усть-Майском районе республики
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© Сергей Карпов/ТАСС

ЯКУТСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. В Якутии во время проведения новогоднего утренника школьницу ударило током от микрофона. Данный факт уже находится на контроле местной прокуратуры. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"Предварительно установлено, что 24 декабря во время проведения в образовательном учреждении новогоднего праздника, ученицу 9 класса, державшую в руках микрофон, ударило током", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Пострадавшая госпитализирована в больницу. Ее состояние оценивается медиками как удовлетворительное.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям представителей школы по обеспечению безопасности детей во время проведения детского утренника. По итогам проверки при необходимости будет рассмотрен вопрос о реакции со стороны прокуратуры.

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