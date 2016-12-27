Якутскую школьницу ударило током от микрофона на новогоднем празднике

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ЯКУТСК, 27 декабря. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. В Якутии во время проведения новогоднего утренника школьницу ударило током от микрофона. Данный факт уже находится на контроле местной прокуратуры. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
"Предварительно установлено, что 24 декабря во время проведения в образовательном учреждении новогоднего праздника, ученицу 9 класса, державшую в руках микрофон, ударило током", - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Пострадавшая госпитализирована в больницу. Ее состояние оценивается медиками как удовлетворительное.
В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям представителей школы по обеспечению безопасности детей во время проведения детского утренника. По итогам проверки при необходимости будет рассмотрен вопрос о реакции со стороны прокуратуры.