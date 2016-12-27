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Источник: признаков взрыва или пожара на борту Ту-154 перед падением не выявлено

Происшествия
27 декабря, 12:13 UTC+3
Ранее в ФСБ России сообщили, что нет признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна
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СОЧИ, 27 декабря. /ТАСС/. Признаков какого-либо взрыва или пожара на борту самолета Ту-154 Минобороны перед его падением в Черное море не выявлено. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Признаков воздействия взрыва или пламени на самолет не обнаружено по результатам осмотра извлеченных обломков и фрагментов лайнера", - сказал источник.

Ранее в ФСБ России сообщили, что признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, нет. В ФСБ отметили, что основными рабочими версиями остаются "попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета".

 

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