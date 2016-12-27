Задержанный в Орехово-Зуеве угрожал самоубийством, если не снизят ставку по ипотеке

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Задержанный в банке в подмосковном Орехово-Зуеве угрожал совершить самоубийство, если кредитная организация не снизит ему ставку по ипотеке. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в 10:30 мск в одно из кредитных учреждений Орехово-Зуева вошел мужчина, облил себя неустановленной жидкостью и стал кричать, что покончит жизнь самоубийством, требуя понизить ему ставку по кредиту", - сообщила представитель МВД.

Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии совместно с полицейскими.

Задержанный успел нанести себе ножевое ранение. "Мужчина доставлен в медицинское учреждение. По факту происшествия проводится проверка", - отметила Волк.