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Гражданин России задержан в Нью-Дели за хранение наркотиков

Происшествия
27 декабря, 12:55 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Российские дипломаты добиваются встречи с арестованным
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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Гражданин России задержан полицией индийской столицы за хранение содержащего коноплю наркотика "чарс", российские дипломаты добиваются встречи с арестованным. Об этом сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Михаил Воробьев.

"Гражданин России, имя которого мы не разглашаем до выяснения всех обстоятельств, задержан правоохранительными органами Нью-Дели, у него обнаружен содержащий коноплю наркотик в количестве 200 граммов. Этого достаточно, чтобы начать уголовное дело в отношении россиянина", - сказал Воробъев.

Он отметил, что российские дипломаты намерены добиться встречи с задержанным, который содержится в делийской тюрьме "Тихар", чтобы узнать от него обстоятельства ареста. Дипломат добавил, что 200 граммов наркотика - это немало, и у индийской полиции возникает подозрение, что россиянин мог заниматься распространением наркотических веществ.

"Вопреки расхожему мнению о легкой доступности в Индии наркотиков, содержащих коноплю, отношение к наркотикам здесь достаточно суровое, полиция тут же заводит уголовное дело на лиц, задержанных со значительным количеством наркотических веществ", - сказал собеседник агентства. "Обращаюсь к всем российским гражданам, которые намерены прибыть на новогодние праздники в Индию - не стоит превращать праздничное торжество в пребывание в местной тюрьме", - отметил дипломат.

Он добавил, что в Делийском консульском округе под следствием находятся уже двое россиян по аналогичному обвинению.

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