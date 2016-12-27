В Сураже ищут мошенниц, похитивших у ветерана войны почти 500 тыс. рублей

В России образовался новый ВИЧОбщество 27 декабря, 15:36
Монтаж кольца кровли завершен на нижегородском стадионе ЧМ-2018Спорт 27 декабря, 15:34
Путин назначил Кириенко главой набсовета РосатомаЭкономика и бизнес 27 декабря, 15:23
СМИ: часть состояния Джорджа Майкла достанется его крестным детямКультура 27 декабря, 15:21
Путь Федора Смолова к признанию лучшим футболистом РоссииСпорт 27 декабря, 15:18
Серб Джокович может не сыграть в матче Кубка Дэвиса со сборной РоссииСпорт 27 декабря, 15:14
Задержана замминистра Иркутской области, ставшая фигурантом дела об отравленииПроисшествия 27 декабря, 15:12
ФАС получила жалобу на Visa и MasterCard из-за высокой стоимости эквайрингаЭкономика и бизнес 27 декабря, 15:05
Систему ГЛОНАСС в 2017 году пополнят от двух до шести спутниковКосмос 27 декабря, 15:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают мошенниц, похитивших у ветерана Великой Отечественной войны в Сураже (Брянская область) почти полмиллиона рублей.
Как стало известно ТАСС, несколько дней назад домой к 89-летнему ветерану пришли две женщины под видом сотрудниц газовых служб для проверки. Накануне ветеран обнаружил, что после прихода женщин из квартиры исчезли все его сбережения, и узнал, что газовые службы не присылали никого для проверки, после чего он обратился в полицию.
Как сообщили ТАСС в прокуратуре Брянской области, по заявлению ветерана возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража в крупном размере"). "Расследование взято на контроль прокурором Суражского района. Принимаются меры для того, чтобы установить лиц, совершивших это преступление", - отметили в ведомстве.