В Сураже ищут мошенниц, похитивших у ветерана войны почти 500 тыс. рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают мошенниц, похитивших у ветерана Великой Отечественной войны в Сураже (Брянская область) почти полмиллиона рублей.

Как стало известно ТАСС, несколько дней назад домой к 89-летнему ветерану пришли две женщины под видом сотрудниц газовых служб для проверки. Накануне ветеран обнаружил, что после прихода женщин из квартиры исчезли все его сбережения, и узнал, что газовые службы не присылали никого для проверки, после чего он обратился в полицию.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Брянской области, по заявлению ветерана возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража в крупном размере"). "Расследование взято на контроль прокурором Суражского района. Принимаются меры для того, чтобы установить лиц, совершивших это преступление", - отметили в ведомстве.