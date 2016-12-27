В Москве задержан подельник стрелявшего в полицейских мужчины

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении фитнес-клуба на западе Москвы. Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев. По данным полиции, задержанный совершил ограбление вместе с напарником, который открыл стрельбу по полицейским, захватил в заложники женщину и позже покончил с собой.

"Сегодня сотрудники столичной полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали второго подозреваемого в нападении на фитнес-клуб на западе Москвы. В настоящее время он доставлен для проведения следственных действий", - сообщил он.

Как установили полицейские, около четырех часов утра 26 декабря двое мужчин в масках вошли в фитнес-клуб на улице Крылатские Холмы, связали администратора и похитили из сейфа более 130 тыс. руб., после чего скрылись. По факту грабежа возбуждено дело.

Оперативные мероприятия проводились по двум адресам. При задержании первого подозреваемого он выстрелил из ружья и ранил троих сотрудников полиции и еще двоих человек. После этого он скрылся в соседней квартире, где находилась женщина, и взял соседку в заложники. В ходе переговоров женщина была освобождена, а подозреваемый покончил жизнь самоубийством.

Второй участник преступления, 26-летний житель Тверской области, был задержан полицейскими по месту своего временного проживания на Полоцкой улице.