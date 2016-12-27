Корпус реактора для БелАЭС во время транспортировки коснулся контактной сети

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МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Кожух корпуса реактора для Белорусской АЭС (БелАЭС) во время транспортировки по Белорусской железной дороге коснулся опоры контактной сети, повреждений реактора не выявлено. Об этом говорится в сообщении отдела информации и общественных связей предприятия "Белорусская атомная станция", размещенном на его официальном сайте.
"26 декабря во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги произошло в негабаритном месте незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза (корпуса реактора для Белорусской АЭС) об опору контактной сети", - говорится в сообщении.
На БелАЭС заверили, что нарушения графика движения поездов не было, груз далее следует по установленному расписанию.