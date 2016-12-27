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В ФРГ семеро мужчин попытались поджечь бездомного

Происшествия
27 декабря, 14:31 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
По факту случившегося полиция задержала семерых выходцев из Сирии и Ливии
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БЕРЛИН, 27 декабря. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Семеро молодых людей в возрасте от 15 до 21 года попытались поджечь спящего в берлинском метро бездомного, после чего скрылись на уходящем поезде. Как заявили в правоохранительных органах, шестеро из них сами явились в полицию, седьмой был задержан, всех их допрашивают. Как сообщает газета Die Welt, инцидент произошел 25 декабря.

Издание cо ссылкой на следователей сообщило, что подозреваемые - выходцы из Сирии и Ливии. Являются ли они беженцами или же уже давно проживают на территории ФРГ, не уточняется. Официальной информации на этот счет нет. Происшествие классифицировано правоохранительными органами как покушение на убийство.

Опознать подозреваемых удалось по записям с камер видеонаблюдения. Бездомный мужчина не пострадал, поскольку очевидцы инцидента оперативно потушили возгорание.

Это уже не первый случай немотивированного насилия в берлинском метро за последние несколько месяцев. 27 октября выходец из Болгарии ударом ноги в спину столкнул с лестничного пролета девушку. Мужчина был задержан 17 декабря.

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