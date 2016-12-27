СК начал проверку после размещения в СМИ видео жестокого обращения с медведем в Якутии

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту размещения в интернете видео со сценами жестокого обращения с медведем в Якутии. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
"Сегодня в СМИ появилась информация о расправе мужчин, движущихся на автомашинах марки "Урал", над диким зверем. Информация сопровождалась видеофиксацией жестоких кадров, снятых на камеру мобильного телефона", - сказала она.
Следователи устанавливают личности мужчин, а также обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что прокуратура Якутии поручила МВД республики рассмотреть вопрос проведения процессуальной проверки по факту жестокого обращения с диким животным. Собранные прокуратурой материалы были переданы МВД по республике для проведения проверки.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что "по факту жестокого обращения с диким животным - медведем - МВД Якутии в настоящее время проводится проверка". "Известно, что на видео запечатлены жители региона", - добавила Ирина Волк.