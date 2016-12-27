Обнаружены три новых фрагмента разбившегося Ту-154, в том числе двигатель

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Еще три фрагмента потерпевшего крушения Ту-154 обнаружены в ходе поисковой операции в районе авиакатастрофы, среди них - двигатель, стойка шасси и элементы обшивки.

Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Подводными аппаратами опытового судна "Селигер" главного управления глубоководных исследований Минобороны и спасательного судна "Эпрон" Черноморского флота на удалении 1600 и 4500 метров обнаружены еще три фрагмента потерпевшего крушения самолета, среди них - двигатель, стойка шасси и элементы обшивки самолета", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что сейчас ведутся работы по их подъему и доставке на берег.

Работы по обследованию района авиакатастрофы ведутся без снижения темпов и интенсивности. В основном секторе поиск продолжают 98 водолазов и 14 различных глубоководных аппаратов, отметили в военном ведомстве.

Крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.