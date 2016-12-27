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ВС РФ отменил приговор одному из членов "Хизб ут-Тахрира"

Происшествия
27 декабря, 14:30 UTC+3 МОСКВА 27, декабря. /ТАСС
Дело направлено на новое рассмотрение
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ во вторник отменил приговор одному из четырех жителей Крыма, осужденных за участие в деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", и направил дело в его отношении на новое рассмотрение.

Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, таким образом, было удовлетворено представление прокурора.

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Гособвинение просило отменить приговор в отношении Руслана Зейтуллаева, который был осужден за участие в деятельности запрещенной организации, и переквалифицировать ему обвинение на ч. 1 ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации"). Гособвинитель просил направить его дело в суд на новое рассмотрение в ином составе. Адвокаты также обжаловали решение Северо-Кавказского окружного военного суда от 7 сентября, просили признать его незаконным и необоснованным, а также оправдать своих подзащитных.

В отношении остальных фигурантов суд оставил приговор без изменения.

Материалы дела

Как следует из материалов дела, один из фигурантов дела Зейтуллаев планировал и контролировал работу членов ячейки, давал им указания по изучению идеологии террористической организации и материалы для этого. Также он организовал региональное законспирированное подразделение "Хизб ут-Тахрира" на территории Севастополя. Под его руководством был разработан план совместных действий с распределением функциональных обязанностей между участниками.

На трех других обвиняемых - Сайфуллаева, Ваитова и Примова - были возложены обязанности по пропаганде идей этой организации для склонения местных жителей к участию в ней.

Суд назначил наказание Зейтуллаеву в виде семи лет колонии, остальным - в виде пяти лет заключения.

О группировке "Хизб ут-Тахрир"

"Хизб ут-Тахрир" - международная религиозно- политическая организация, созданная в 1953 году в Иерусалиме Такиуддином ан-Набхани и ставящая целью устранение неисламских правительств и возвращение мусульман к истинно исламскому образу жизни. При этом декларируется, что реализация этой цели возможна лишь путем воссоздания халифата - теократического государства, объединяющего весь исламский мир.

В России "Хизб ут-Тахрир" по решению Верховного суда с 2003 года признана террористической организацией и запрещена.

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