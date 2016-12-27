Источник: найденный "черный ящик" Ту-154 пригоден для расшифровки

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Состояние доставленного в российскую столицу бортового самописца разбившегося в Черном море самолета Ту-154 Минобороны РФ позволяет извлечь из него информацию.

Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Самописец пролежал на небольшой глубине двое суток. Ввиду того, что он помещен в защищенный корпус, не подвергшийся серьезной деформации, есть все основания говорить, что состояние этого "черного ящика" позволяет извлечь из него информацию", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, один из трех бортовых самописцев был доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в Люберцах. Его расшифровка начнется после технической очистки в дистиллированной воде.

Ту-154 Воздушно-космических сил России, направлявшийся в Сирию, потерпел катастрофу почти сразу после взлета из аэропорта Адлера 25 декабря. Самолет упал неподалеку от берега в воды Черного моря. На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа.