Источник: Ту-154 летел на скорости более 500 км/ч с сильно задранным носом

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Самолет Ту-154 Минобороны РФ, упавший в Черное море 25 декабря, в момент катастрофы пытался совершить маневр вправо и летел на скорости более 500 км/ч с сильно задранным носом. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла - прим. ТАСС). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч", - рассказал собеседник агентства.

Катастрофа Ту-154

Самолет Ту-154 Министерства обороны России 25 декабря летел в Сирию и потерпел катастрофу над Черным морем. На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа: военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и артисты ансамбля имени Александрова, которые летели поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. Также в самолете находился начальник департамента культуры военного ведомства Антон Губанков.

Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

Во вторник, 27 декабря, наметился прогресс в расследовании катастрофы, так как со дна Черного моря был поднят первый бортовой самописец авиалайнера. Его расшифровка может пролить свет на обстоятельства трагедии.