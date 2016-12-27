Захарова: спекулировать на версиях крушения Ту-154 до окончания расследования неуместно

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает неуместным спекулировать на версиях крушения Ту-154 в Черном море до окончания расследования.

"Прежде чем комментировать, надо дождаться экспертной оценки, - сказала она. - Оставим это (спекуляции о версиях крушения самолета, в том числе о теракте) на совести тех людей, кто считает, что они имеют право говорить на эту тему".

"Черный ящик" еще не расшифрован, после его расшифровки надо говорить о версиях, а не наоборот, - отметила Захарова. - Тем более на данном этапе подтягивать заявления и политические оценки вообще неуместно".

Ту-154 Воздушно-космических сил России, направлявшийся в Сирию, потерпел катастрофу почти сразу после взлета из аэропорта Адлера 25 декабря. В результате погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий