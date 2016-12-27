Водолазы МЧС совершили 104 спуска на месте крушения Ту-154 в Черном море

СОЧИ, 27 декабря. /ТАСС/. Водолазы МЧС совершили 104 спуска в районе крушения самолета Ту-154 в Черном море. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра (ЮРЦ) МЧС.

"С начала операции было организовано водолазами 104 спуска. На месте работают 74 водолаза МЧС", - сказали в ЮРЦ.

В МЧС также добавили, что сейчас в районе поисков задействовано 419 человек и 74 единицы техники, два вертолета Ка-32 и Ми-8, а также 16 морских судов.

Крушение самолета Ту-154 произошло утром 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.