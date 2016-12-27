Самолет с 184 пассажирами экстренно приземлился в Канаде

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Airbus A321 ("Эрбас А321") авиакомпании Air Canada ("Эйр Кэнада"), выполнявший внутренний рейс из Торонто в Калгари, совершил в понедельник вечером экстренную посадку в аэропорту города Виннипег из-за резкого повышения температуры воздуха в салоне самолета. Об этом сообщил телеканал CBC.

Восемь пассажиров почувствовали себя плохо после того, как воздух в салоне начал резко нагреваться.

После посадки все пассажиры были осмотрены врачами и размещены в местной гостинице. На данный момент они все еще ожидают вылета в Калгари. Причины инцидента выясняются.