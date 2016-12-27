Расшифровка черных ящиков разбившегося Ту-154 начнется во вторник

Колобков вручил благодарности Путина представителям хоккейного сообщества РФСпорт 27 декабря, 17:23
Путин призвал вдвое сократить вредные выбросы к 2050 годуСоциальная ответственность 27 декабря, 17:17
Экс-сотрудник отдела полиции по борьбе с коррупцией получил 8 лет за взятку на УралеНовости Урала 27 декабря, 17:17
Футболист "Краснодара" Измайлов ответил отказом на предложения от других клубовСпорт 27 декабря, 17:11
Путин: России необходимо вдвое сократить загрязнение и выбросыОбщество 27 декабря, 17:11
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Ростехнадзор проводит итоговую проверку для выдачи заключения о соответствии "Зенит-Арены"Спорт 27 декабря, 16:55
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Семерым фигурантам дела о массовом отравлении "Боярышником" предъявлены обвиненияПроисшествия 27 декабря, 16:45
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Расшифровка черного ящика разбившегося борта Минообороны Ту-154 начнется во вторник, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24".
"Поднят один из накопителей информации - это параметрический накопитель, который сегодня доставлен в Москву в научно-исследовательский центр Военно-воздушных сил Министерства обороны. Специалисты буквально сегодня начнут расшифровку его записей", - сказал он.