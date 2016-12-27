Расшифровка черных ящиков разбившегося Ту-154 начнется во вторник

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Расшифровка черного ящика разбившегося борта Минообороны Ту-154 начнется во вторник, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24".

"Поднят один из накопителей информации - это параметрический накопитель, который сегодня доставлен в Москву в научно-исследовательский центр Военно-воздушных сил Министерства обороны. Специалисты буквально сегодня начнут расшифровку его записей", - сказал он.