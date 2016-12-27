Источник: водолазы нашли часть второго двигателя и хвостовое оперение Ту-154

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Водолазы нашли часть второго двигателя и хвостовое оперение самолёта Ту-154 Минобороны в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в штабе по проведению поисковой операции.

"На дне моря найдено хвостовое оперение и часть второго двигателя. Готовится их подъем", - сказал источник.