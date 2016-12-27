Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 60.86
€ 63.57
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154

Происшествия
27 декабря, 18:36 дата обновления: 27 декабря, 19:16 UTC+3
Следственный комитет также изъял записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами
Материал из 1 страницы
© EPA/RUSSIAN EMERGENCY MINISTRY

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Новые очевидцы катастрофы самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем установлены и допрошены. Об этом сообщила ТАСС представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Смотрите также
Расшифровка "черного ящика" разбившегося Ту-154 начнется во вторник

"Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море, - сказала она. - Помимо этой видеозаписи, изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами".

Потерпевшими по делу об авиакатастрофе уже признаны более 90 человек. "Для организации социальных и страховых выплат в Министерство труда и социальной защиты РФ, а также в Федеральную службу по труду и занятости населения направлены списки лиц, находившихся на борту разбившегося самолета", - сообщила представитель СК.

Смотрите также
Источник: Ту-154 упал в Черное море на скорости более 500 км/ч

По ее словам, за последние сутки установлено место падения Ту-154, с использованием глубоководной техники проводится исследование морского  дна вокруг него. С помощью плавучего крана подняты фрагменты фюзеляжа, двигателя и бортовой самописец, который доставлен в Москву для расшифровки. Выполнен осмотр и фотографирование нескольких тысяч обнаруженных предметов одежды, личных вещей и документов погибших.

Кроме того, отметила представитель СК, "проведен детальный осмотр местности от летного поля международного аэропорта Сочи до береговой черты по траектории полета воздушного судна, выполнен подомовой и поквартирный обход с целью установления свидетелей произошедшего".

Получены образцы топлива из топливозаправщика, производившего дозаправку самолета, по ним назначены соответствующие исследования. Назначено проведение нескольких десятков судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз. В бюро судмедкспертизы Департамента здравоохранения Москвы направлены тела погибших для опознания, выполняются иные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии, рассказал Петренко.

Авиакатастрофа над Черным морем

Крушение самолета Ту-154 произошло в 05:27 25 декабря через несколько минут после вылета из Адлера.

Смотрите также
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий

На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, Елизавета Глинка (доктор Лиза), артисты ансамбля имени Александрова, которые направлялись на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России.

Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров. К настоящему моменту, по данным Минобороны, обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших.

По факту крушения самолета СК РФ расследует уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия". По словам главы правкомиссии по расследованию ЧП, министра транспорта Максима Соколова, теракт не является основной версией авиакатастрофы. ФСБ России накануне отмечала, что рассматриваются четыре основные версии: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Смотрите также

Истории людей, погибших над Черным морем
"Они были незаменимые": реакция на крушение самолета Минобороны в Сочи
"Она нас вытащила". Памяти Доктора Лизы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В других СМИ
Реклама
Фото
17
Поисковая операция на месте крушения Ту-154
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
Интересное
Хроника распада Советского Союза
Русская Антарктида: как живут полярники на станции "Беллинсгаузен"
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Россия 2016
Беги, Петр, беги. Инвалид-марафонец надеется совершить кругосветный забег
Вокруг света на одну пенсию. Как баба Лена из Красноярска покоряет мир
Мальчик и динозавры. Степан Савельев увлек древними ящерами весь Рунет
Разбавили рутину болотом. Как два брата извлекли выгоду из погружения в трясину
Горничная на миллион. Как возвращенные постояльцу деньги подняли репутацию отеля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Установлены и допрошены новые очевидцы катастрофы Ту-154
2
Польше удалось приостановить выполнение решения Еврокомиссии по OPAL
3
Источник: Ту-154 упал в Черное море на скорости более 500 км/ч
4
Расследование крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
5
В России образовался новый ВИЧ
6
Визовый режим между РФ и Японией упрощается с 1 января
7
Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду
Темы дня
Реклама