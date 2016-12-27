Полицейские изъяли более 1,5 тыс. литров "Боярышника" на Ставрополье

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Полицейские Ставропольского края изъяли более 1,5 тыс. литров спиртосодержащего косметического средства "Боярышник".

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции совместно с представителем краевого Общественного совета на территории одного из рынков Ставрополя выявлено и пресечено два факта незаконной оптовой реализации лосьона "Боярышник". Из незаконного оборота изъято и направлено на исследование более 1,5 тыс. литров данной продукции", - сказала она.

По ее словам, по данным фактам в отношении предпринимателей собраны административные материалы, они направлены на рассмотрение в Промышленный районный суд города Ставрополя. Была проведена экспертиза, которая установила, что в составе изъятого содержатся запрещенные вещества, опасные для жизни и здоровья человека. "Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения в отношении поставщика незаконной алкогольной продукции", - отметила Волк.

С сентября по декабрь рабочей группой краевой полиции выявлено более 140 фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъято около 32 тыс. бутылок алкогольной продукции общим объемом более 22 тысяч литров.

"В отношении правонарушителей сотрудниками полиции составлено около 140 административных протоколов по фактам осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации и соответствующей лицензии, а также незаконной продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена", - заключила представитель МВД.