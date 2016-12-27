Движение на северном участке фиолетовой ветки метро Москвы восстановлено

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Движение поездов на северном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено и входит в график, сообщили в пресс-службе подземки.

"Все ранее закрытые станции на вход открыты для пассажиров", - уточнили в пресс-службе.

Сбой на фиолетовой ветке

Движение поездов по техническим причинам было приостановлено в вечерний час пик. Не было движения от станции "Планерная" до станции "Спартак". Для входа пассажиров закрывались станции "Планерная" и "Сходненская".

Движение от "Котельников" до "Спартака" осуществлялось штатно.

Как передает корреспондент ТАСС, на станции "Пушкинская" сейчас много людей не могут уехать в сторону "Кузнецкого моста". В сторону "Краснопресненской" поезда следуют в нормальном режиме.