Водолазы подняли из воды второй двигатель Ту-154

Президент "Крыльев Советов": Цаллагов должен перейти в "Зенит" до Нового годаСпорт 27 декабря, 20:27
Жуков: ОКР нужна помощь сильных юристов в работе по обвинениям к российскому спортуСпорт 27 декабря, 20:18
Жуков: спортсмены РФ на Играх-2016 доказали, что не пользуются "магическими коктейлями"Спорт 27 декабря, 20:13
Лыжник Легков отстранен по причине обнаружения следов вскрытия допинг-пробыСпорт 27 декабря, 19:43
Саввиди: "Группа Агроком" не собирается возобновлять финансирование ФК "Ростов"Спорт 27 декабря, 19:41
Лыжники Легков и Белов потребуют отмены отстранения до старта "Тур де Ски"Спорт 27 декабря, 19:35
КХЛ заключила договоры новичков с тремя арбитрами ВХЛСпорт 27 декабря, 19:33
"Автомобилист" проиграл "Маунтфилду" в матче Кубка Шпенглера по хоккеюСпорт 27 декабря, 19:30
Алиханов: ход строительства стадиона в Калининграде к ЧМ-2018 опасений не вызываетСеверо-Запад 27 декабря, 18:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Водолазы подняли второй двигатель самолета Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в штабе по проведению поисковой операции.
"Второй двигатель поднят из воды. Он почти целый, но имеет деформации", - сказал источник.
Ранее он сообщал, что водолазы нашли также хвостовое оперение лайнера. Всего к настоящему моменту обнаружены 20 обломков, в том числе шасси, части двух двигателей и крыла. Найден и доставлен в Москву один из черных ящиков потерпевшего крушение лайнера, поиск двух других самописцев продолжается.
Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза