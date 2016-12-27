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Водолазы подняли из воды второй двигатель Ту-154

Происшествия
27 декабря, 19:54 дата обновления: 27 декабря, 20:21 UTC+3
В штабе по проведению поисковой операции ТАСС сообщили, что двигатель почти целый, но имеет деформации
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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Водолазы подняли второй двигатель самолета Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в штабе по проведению поисковой операции.

"Второй двигатель поднят из воды. Он почти целый, но имеет деформации", - сказал источник.

Ранее он сообщал, что водолазы нашли также хвостовое оперение лайнера. Всего к настоящему моменту обнаружены 20 обломков, в том числе шасси, части двух двигателей и крыла. Найден и доставлен в Москву один из черных ящиков потерпевшего крушение лайнера, поиск двух других самописцев продолжается.

Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Инфографика

Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и Доктор Лиза

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Крушение Ту-154 Минобороны РФ
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