Водолазы подняли из воды второй двигатель Ту-154

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Водолазы подняли второй двигатель самолета Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в штабе по проведению поисковой операции.

"Второй двигатель поднят из воды. Он почти целый, но имеет деформации", - сказал источник.

Ранее он сообщал, что водолазы нашли также хвостовое оперение лайнера. Всего к настоящему моменту обнаружены 20 обломков, в том числе шасси, части двух двигателей и крыла. Найден и доставлен в Москву один из черных ящиков потерпевшего крушение лайнера, поиск двух других самописцев продолжается.

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