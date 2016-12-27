В Москве избили мужчину за попытку снять скрывающую номер машины бумажку

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают неизвестных, избивших мужчину в центре Москвы за попытку снять бумажку с номера их автомобиля, припаркованного с нарушением ПДД.
Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Александр Князев.
"Накануне в отдел МВД по Пресненскому району поступило сообщение о драке. Выехавшими на место происшествия сотрудниками полиции был обнаружен заявитель, который пояснил, что он шел по улице и увидел две припаркованные иномарки с закрытыми номерами. Он решил снять бумажку с государственного номера одной из машин и сфотографировать, так как посчитал, что автомобили стоят с нарушением ПДД", - сказал он.
По его словам, в этот момент из автомобиля вышли четверо неизвестных, избили заявителя и скрылись. "По данному факту возбуждено уголовное дело", - сказал он.