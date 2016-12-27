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Оренбургский суд взыскал с трех больниц более 300 тыс. рублей за смерть пациентки

Происшествия
27 декабря, 21:02 UTC+3 ОРЕНБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Вълкова
Врачи поставили заболевшей женщине неправильный диагноз
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ОРЕНБУРГ, 27 декабря. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. Советский районный суд Орска Оренбургской области взыскал более 300 тыс. рублей за смерть пациентки.

"Сразу три больницы Орска заплатят за смерть пациентки по иску супруга погибшей женщины", - сообщил представитель суда.

Супруга истца в мае-июне 2015 года несколько раз обращалась за медпомощью в городские больницы с жалобами на покраснение и боли в области поясницы. Врачи назначили амбулаторное лечение, однако 3 июня состояние заболевшей резко ухудшилось. На автомобиле скорой помощи ее доставили сначала в городскую больницу номер 2, затем перевезли в местную железнодорожную больницу, а оттуда - в городскую больницу номер 1, где женщина скончалась через два дня.

Как установила судмедэкспертиза, медики всех больниц неверно оценили состояние пациентки, поставили неправильный диагноз, избрали неверную тактику лечения. "Эксперты установили, что при надлежащем лечении пациентки исход заболевания мог быть благоприятным", - уточнили в суде.

Суд вынес решение о взыскании в счет возмещения морального вреда супругу умершей пациентки с трех больниц солидарно 200 тыс. рублей, а также обязал выплатить еще более 100 тыс. рублей за проведенную судебную медэкспертизу и услуги представителя истца. Оренбургский областной суд оставил решение суда Орска в силе.

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