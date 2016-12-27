В Черногории в международный розыск объявили двух россиян и трех сербов

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БЕЛГРАД, 27 декабря. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Спецпрокуратура Черногории объявила в международный розыск двоих россиян и троих сербов по подозрению "в создании преступной организации и терроризме". Об этом заявила пресс-служба ведомства.
"Управление Специальной прокуратуры информирует общественность о том, что в связи с уголовными преступлениями - созданием преступной организации и терроризмом - выданы ордера на арест в отношении двух русских и трех сербских граждан", - говорится в сообщении. По данным ведомства, вся информация о разыскиваемых размещена в базе данных Интерпола.
Ранее черногорские СМИ сообщали, что двое граждан России Эдуард Широков и Владимир Попов объявлены черногорскими властями в розыск по линии Интерпола по обвинению в подготовке госпереворота в день парламентских выборов в Черногории, которые состоялись 16 октября.
6 ноября главный специальный прокурор Черногории Миливой Катнич выступил с утверждением, что группа граждан Сербии, Черногории и России пыталась осуществить теракт 16 октября. По его словам, "организаторы этой группы, националисты из России", считали, что "власть в Черногории во главе с премьер-министром Мило Джукановичем нельзя сменить путем выборов, а нужно свергнуть силой". При этом, подчеркнул прокурор, у Черногории "нет никаких доказательств, что государство Россия во все это вовлечено".
В день парламентских выборов в Черногории 16 октября было арестовано 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке терактов.