СМИ: в Trump Tower в Нью-Йорке проведена эвакуация

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НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Люди эвакуированы во вторник из небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке, где расположена штаб-квартира бизнес-империи избранного президента США Дональда Трампа.
Его в здании не было, сообщил телеканал BNO News.
"Пока нет данных о причине эвакуации. Избранного президента в здании не было", - уточнил телеканал.
До инаугурации 20 января Trump Tower остается постоянной резиденцией республиканца. В здании несут круглосуточную охрану сотрудники Секретной службы США. По периметру дежурят отряды полиции.
Police are pushing tourists and reporters alike down the block, away from Trump Tower, which was just evacuated pic.twitter.com/Cn7YUsp7Et— Noah Hurowitz (@NoahHurowitz) 27 декабря 2016 г.