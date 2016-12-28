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СМИ: в Trump Tower в Нью-Йорке проведена эвакуация

Происшествия
28 декабря, 1:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Избранного президента США Дональда Трампа в здании не было
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© AP Photo/Andrew Harnik

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Люди эвакуированы во вторник из небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке, где расположена штаб-квартира бизнес-империи избранного президента США Дональда Трампа.

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Его в здании не было, сообщил телеканал BNO News.

"Пока нет данных о причине эвакуации. Избранного президента в здании не было", - уточнил телеканал.

До инаугурации 20 января Trump Tower остается постоянной резиденцией республиканца. В здании несут круглосуточную охрану сотрудники Секретной службы США. По периметру дежурят отряды полиции.

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