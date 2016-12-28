Около 17 тыс. человек остались без света на востоке Канады из-за снегопада

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ОТТАВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Порядка 17 тыс. человек остались без энергоснабжения в восточной канадской провинции Квебек из-за сильного снегопада с ледяным дождем. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.
По данным энергосетевой компании Hydro-Qubec, из-за отключений в основном пострадали жители южной и западной частей провинции. В частности, около 1,4 тыс. потребителей находятся без света в Монреале.
Аварийные бригады уже приступили к восстановлению пострадавших участков линий электропередачи. О сроках завершения аварийных работ не сообщается.
Как сообщили в Национальном метеобюро, за последние сутки в регионе могло выпасть от 5 до 15 см осадков.