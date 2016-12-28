Российский теплоход с грузом потерял ход в Японском море, его буксируют в Приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Российский теплоход "Гранит" потерял ход в Японском море из-за остановки главного двигателя, его взяло на буксир и ведет в порт Козьмино судно "Нефтегаз-55". Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в морском спасательно-координационном центре Владивосток.
"Гранит" приписан к порту Владивосток, судовладелец - компания "Квинт". На борту судна находится чуть более 1 тысячи тонн груза.
"Теплоход взяли на буксир вчера, прибытие в Находку ожидается 30 декабря. Он потерял ход из-за остановки главного двигателя около побережья Японии", - сказал собеседник, не уточнив, сколько членов экипажа находится на борту.
По данным морской спасательной службы Росморречфлота, пострадавших и загрязнения окружающей среды в результате происшествия нет, но ремонт теплохода в судовых условиях невозможен.