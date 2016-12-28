Двое россиян задержаны в Уругвае по подозрению в мошенничестве в казино

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 декабря. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Два гражданина России были задержаны в уругвайском городе Пунта-дель-Эсте по подозрению в мошенничестве в казино. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства внутренних дел Уругвая.

По ее данным, они были задержаны после того, как на них поступила жалоба, в которой говорилось, что они пытались обмануть казино при игре в покер. "Суд распорядился задержать гражданина России Р. М. (39 лет), который является профессиональным игроком. Также был задержан еще один гражданин России И. Т. (46 лет), который, предположительно, был партнером первого и участвовал в махинации", - говорится в заявлении.

Как утверждает МВД Уругвая, один из игроков снимал при помощи скрытой камеры карты в момент их раздачи, а его партнер, находившийся в этот момент в другом месте, смотрел видеозапись и передавал необходимую информацию сидящему за столом. При обыске у задержанных были конфискованы "различные электронные устройства, предназначенные для передачи аудио- и видеоданных, специальные антенны" и другие приспособления. У них было также изъято около 20 тыс. долларов.

ТАСС пока не удалось получить подтверждение этой информации от посольства РФ в Уругвае.